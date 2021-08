Diego Godin è rientrato a Cagliari. Il club sardo sta cercando di liberarsi del suo ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno, ma finora il difensore uruguaiano ex Inter ha detto no al Besiktas.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sta per diventare un caso anche Joao Pedro. Il brasiliano ha ricevuto una grossa offerta (oltre 3 milioni a stagione per due anni) dall'Atlanta United in MLS, dove il mercato chiude il 5. Joao oggi quasi certamente rifiuterà perché vuole restare al Cagliari, che gli ha promesso da tempo un ritocco e un allungamento del contratto. Joao ha un anno ancora con opzione (a favore del Cagliari) al 2023: nessuno si è ancora fatto vivo e senza un aumento consistente si va a un rischioso braccio di ferro.