Si avvicina la partita di domenica a Lecce: il Cagliari ha continuato oggi la preparazione all'impegno con un nuovo allenamento ad Asseminello.



Dopo l'attivazione, la squadra ha svolto degli esercizi tecnici a coppie. A seguire, sviluppi offensivi di squadra didattici e situazionali. In chiusura di sessione, una partita a 70 metri.



In gruppo Nahitan Nandez, hanno lavorato parzialmente con la squadra Luca Pellegrini e Fabio Pisacane, quest'ultimo per smaltire un leggero affaticamento. Lucas Castro, ieri ai box per febbre, ha svolto questa mattina un lavoro personalizzato in palestra. Si è allenato a parte Luca Ceppitelli.



Valter Birsa ha interrotto l’allenamento di oggi a causa di un trauma contusivo alla mano sinistra. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore sloveno hanno evidenziato una frattura composta del 4° metacarpo: l’arto è stato immobilizzato e non sarà necessario intervenire chirurgicamente. La prognosi è di circa quattro settimane.



Domani mattina squadra di nuovo in campo per la seduta del venerdì.