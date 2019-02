Cagliari-Parma 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 40' p.t. Kucka (P), 21' s.t. Pavoletti (C), 40' s.t. Pavoletti (C)



Assist: 40' p.t. Gobbi (P), 21' s.t. Ceppitelli (C), 40' s.t. Barella (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini (32' p.t. Lykogiannis); Deiola (11' s.t. Despodov), Cigarini (46' s.t. Bradaric), Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac (19' s.t. Rigoni), Barillà (44' s.t. Ceravolo); Gervinho, Inglese, Biabiany (42' s.t. Siligardi). All. D'Aversa



Arbitro: Manganiello di Pinerolo



Ammoniti: 36' p.t. Cigarini (C), 1' s.t. Bastoni (P), 7' s.t. Deiola (C), 33' s.t. Pavoletti (C)



Espulso: 45' s.t. Joao Pedro (C)