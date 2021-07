Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, parla in conferenza stampa dal ritiro di Pejo: “A gennaio scorso è stata davvero dura, perché stavo bene ma restavo in panchina. A gennaio ho pensato di andare via da Cagliari, poi abbiamo aperto gli occhi. Per fortuna alla fine non si sono chiuse alcune situazioni per andare via e così sono rimasto, con la paura di perdere anche un altro anno. Restando due anni fermo sarei stato una certezza come giocatore finito e invece io volevo dare una sterzata, era l’unico motivo che mi avrebbe spinto lontano da Cagliari. Ma la mia volontà è di stare qui, credo molto in questa società. Nel futuro può essere un club ad alto livello e mi piacerebbe farne parte”.