Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, torna sul ko contro la Lazio, maturato nei minuti di recupero: "Quei minuti sono stati clamorosi. E sono stati uno snodo per noi e per loro. Se avessero perso non so se avrebbero centrato quella serie positiva e anche noi abbiamo pagato" le parole riportate da RadioSei.