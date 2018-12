Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, parla a Rai Sport dopo la vittoria in Coppa Italia, con suo gol, sul Chievo: "Sono contento per la vittoria, è normale che fa sempre piacere segnare. Dedico il gol al Pata Castro, non era un gesto quello della chitarra per far polemica. Abbiamo un trittico di partite molto importanti, alla fine sono convinto che faremo bene".