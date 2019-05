E' notizia di due giorni fa l'ufficialità del rinnovo di Rafael con il Cagliari. Ai microfoni di Macomer - come riporta il sito ufficiale rossoblù - il portiere ha dichiarato: "Sono contentissimo, ringrazio la società, i compagni, lo staff, tutti i tifosi per la fiducia che continuano a darmi. Da quando sono arrivato, sin dal primo giorno, mi sono sentito a casa grazie ad una bellissima accoglienza".



IL RAPPORTO CON CRAGNO - "C’è da fargli i complimenti, Alessio è un ottimo portiere ed un eccellente professionista. Vederlo giocare a questi livelli è molto bello, sono felice per tutto quello che sta raccogliendo a livello di prestazioni e consensi".



SU CAGLIARI-UDINESE - "Quest’anno la squadra ha fatto un grandissimo lavoro, ora aspettiamo i nostri tifosi alla Sardegna Arena per festeggiare tutti insieme. L'Udinese è una squadra con valori importanti, ma noi non siamo da meno e cercheremo di chiudere al meglio".