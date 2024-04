Cagliari, Ranieri: 'L'Atalanta è una corazzata, non ha punti deboli ed è l'orgoglio dell'Italia in Europa'

4 minuti fa



Appuntamento importante per il Cagliari che, contro l’Atalanta, cerca una vittoria che permetterebbe agli uomini di Claudio Ranieri di uscire, seppur momentaneamente, dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Proprio il tecnico dei sardi, a pochi minuti dal match, dice la sua sul match di oggi: “Più importante di quello che già era non può diventare. Saranno partite difficilissime da qui alla fine, dobbiamo lottare su ogni pallone perchè l'Atalanta è una corazzata. Non credo ne abbia punti deboli, Gasperini ha potuto cambiare giocatori e non cambia la mentalità. E' una squadra bella, quadrata ed è l'orgoglio di noi italiani in Europa. Il segreto per rimanere in alto è l'amore per questo lavoro, che ti prende dentro e non ti lascia”, le sue parole a DAZN.