Cagliari subito in campo verso l'Atalanta. Questo il report ufficiale del club: "A poche ore dall'esaltante serata di Cagliari-Bologna, in casa rossoblù è già tempo di tuffarsi sulla sfida di domenica contro l'Atalanta, a Bergamo il fischio d'inizio è fissato per le 12.30.



Il gruppo agli ordini di Rolando Maran si è ritrovato questa mattina ad Asseminello. Da una parte i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri, che hanno svolto un lavoro di scarico, dall'altra il resto della truppa che dopo una fase di attivazione ha giocato una partitella a ranghi misti con alcuni elementi della Primavera. Sul campo anche il capitano Luca Ceppitelli.



Il Cagliari tornerà al lavoro domani mattina".