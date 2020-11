La Sampdoria prepara la partita di Cagliari senza poter fare troppa pretattica, specialmente in attacco.Il reparto, considerando gli infortuni di Gabbiadini e Keita, è piuttosto corto, e potrà contare su Gaston Ramirez, Fabio Quagliarella e Antonino La Gumina. Anche i cambi, quindi, risultano abbastanza 'scritti'.



Quagliarella a gara in corso potrebbe rifiatare, lasciando spazio a La Gumina, che sino ad oggi in campionato non ha disputato neppure un minuto in questa Serie A. Durante la partita in Sardegna però La Gumina sembra destinato a subentrare, facendo il suo esordio. L'altra staffetta invece è quella formata da Ramirez e Valerio Verre. Il trequartista ex Verona è l'unico cambio a disposizione per sostituire l'uruguaiano, e Ranieri sembra intenzionato a riproporre questo schema, andato in scena già più volte, anche sabato.