Cagliari-Sassuolo 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 10' Pavoletti (C), 54' Berardi (S), 73' Pavoletti (C), 99' Boateng (S) (rig.)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Dessena, Cigarini (71' Bradaric), Barella; Ionita (84' Faragò); Sau (71' Farias), Pavoletti. All. Maran



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola (79' Babacar), Magnani, Marlon, Ferrari; Sensi (57' Rogerio), Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco (69' Boga). All. De Zerbi



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 33' Locatelli (S), 34' Barella (C), 61' Cigarini (C), 62' Marlon (S), 68' Ionita (C), 70' Boateng (S), 99' Romagna (C)



Espulso: 91' Marlon (S)