Il Cagliari chiude la 15esima giornata di Serie A ospitando il Sassuolo in Sardegna nella gara delle 20:45 del lunedì, prima della tre giorni europea. Ranieri vuole approfittare delle assenze per squalifica di Berardi e Boloca, che fiaccano la squadra di Dionisi, rinfrancato da un Matheus Henrique rientrato in gran forma dopo l'infortunio. I rossoblù oppongono un Luvumbo in gran forma e la grinta di Dossena in difesa, ma hanno bisogno di punti dopo un avvio shock.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.



DOVE VEDERLA - La gara sarà visibile su Sky, Now e Sky Go, oltre che su Dazn.