, allenatore del, presenta in conferenza stampa la sfida salvezza con lo Spezia: "Chiaro che dobbiamo guardare anche i risultati altrui, ma noi facciamo la gara su noi stessi e sotto questo aspetto i ragazzi sono carichi e pronti a fare una grande prestazione. Anche contro la Juventus volevamo fare una gara attendista, ma si è vista una buona personalità. Siamo partiti bene, ma i pericoli sono nati dalla nostra fase di possesso, con qualche palla persa che ha poi indirizzato la gara: abbiamo lavorato per non subire quelle ripartenze, per mantenere l'equilibrio nelle due fasi".- "E' una partita importantissima, ma non è l'ultima: vogliamo tornare in Sardegna con un risultato positivo, essere più convinti e fare una grande prestazione per novanta minuti".- "La nostra mancanza non è stata tanto in fase di proposta, ma siamo stati timidi in fase di non possesso, quando la squadra offendeva con tanti giocatori ad accompagnare l'azione: abbiamo preso gol su calcio d'angolo con una disattenzione in marcatura, bisogna essere più accorti sotto questo aspetto. Bisogna avere più furbizia e scaltrezza, oltre all'attenzione sulle coperture preventive: aver sbagliato con la Juve ci ha esposto a subire gol, meglio sbagliare contro di loro che domani".- "Sorprese direi di no, vogliamo dare continuità a queste partite: ho buone alternative quando ci siamo tutti, sta a me mettere in campo la formazione migliore".- "Bisogna averla in tutti i 95 minuti, anche se sarà difficile portare l'aggressione per l'intero match. Serviranno voglia di portare a casa il risultato e determinazione sia per gli undici titolari sia per chi entra dalla panchina. Sono soddisfatto da quello che finora mi hanno dato quelli che entrano a gara in corso, devo ringraziare i ragazzi per la disponibilità".- "Tutti abbiamo in mente la sfida vinta contro il Milan, hanno un ottimo equilibrio nelle due fasi ma toccherà a noi romperlo, limitandone la qualità. La mia squadra deve tirare fuori le qualità dei singoli: per noi domani il risultato è importantissimo".