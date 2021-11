Il difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid, Josema Gimenez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Da ragazzino guardavo Paolo Montero, poi a 18 anni sono arrivato all'Atletico Madrid e in Diego Godin ho trovato un autentico professore. In maniera diversa rispetto al Maestro Tabarez e al Cholo Simeone, però anche da lui ho appreso tantissimo. Mi piacerebbe che tornasse qui".