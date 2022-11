Salvatore Sirigu, portiere del Napoli e campione d'Europa in carica con l'Italia, ha parlato a margine di un evento svoltosi ieri a Cagliari della difficile situazione di classifica dei rossoblù: "Purtroppo la Serie B è un campionato sempre molto complicato. È un torneo imprevedibile, molto più della Serie A, con più partite, con play off e play out. È una competizione sempre aperta”.