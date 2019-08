Grande accoglienza anche per Nahitan Nandez. Dopo Radja Nainggolan, all'aeroporto di Elmas è il turno dell'ex Boca, prossimo ormai a firmare con il Cagliari: centinaia di tifosi ad accoglierlo, con un coro che ricorda quello cantato a Diego Armando Maradona ai tempi di Napoli. Per l'uruguagio, infatti, è stato intonato "Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Nahitan Nandez, ho visto Nahitan Nandez, uè mammà innamorato son".



Affare da 16 milioni di euro, quello concluso dal club sardo, che regala un centrocampo tutto nuovo ai suoi tifosi e a Rolando Maran: Rog, Nainggolan e Nandez. Seguito già a gennaio, l'idolo della Bombonera è l'erede di Barella, finito all'Inter.