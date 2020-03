Per la sostituzione di Rolando Maran, esonerato dal Cagliari in giornata, prende quota la promozione di Max Canzi, attuale allenatore della Primavera che ha portato i rossoblù in questo campionato alle spalle della capolista Atalanta. Riflessioni in corso, sul tavolo anche i nomi di Andrea Stramaccioni (quotazioni in calo), Cesare Prandelli, Francesco Guidolin e - secondo Sportitalia - anche Walter Zenga. Seguiranno aggiornamenti sul sostituto di Maran, esonerato in giornata dal presidente Giulini.