Era nell'aria, ora è ufficiale: Adidas è il nuovo sponsor tecnico del Cagliari a partire dalla stagione 2020/21. Lo comunica la società rossoblù che presenta le divise casa e trasferta per la prossima stagione.Adidas annuncia la partnership con il Cagliari Calcio a partire dalla stagione 20-21. La collaborazione con il club sardo è l’occasione per svelare ai tifosi la prima e la seconda divisa per il prossimo campionato e rappresenta un importante tassello per ampliare il roster di team a tre strisce in Serie A.La maglia Home 20-21 riprende i colori iconici del club: il rosso, il blu e il bianco. Tutte le tinte dei primi 100 anni di storia del Cagliari racchiusi in un design unico che, guardando alla tradizione, aggiunge elementi innovativi che rivolgono lo sguardo verso il futuro.Sul fronte della maglia si mantengono le due grandi bande verticali rossa e blu, le maniche per la prima volta nella storia del club sono bianche, il retro è completamente rosso con nomi e numeri bianchi bordati blu. Altra innovazione di questa stagione il logo sul petto monocromo dorato, così come le stripes sulle spalle.Nel retro, sotto al colletto in girocollo a coste, in evidenza un elegante corsivo Cagliari Calcio. La vestibilità è regular fit in tessuto morbido e traspirante, con la tecnologia antiumidità AEROREADY che caratterizza anche gli altri kit della stagione 20-21.La versione Away è bianca, arricchita nella parte frontale da una fantasia rossa. Presenta una banda interna laterale blu con le tre strisce rosse. Il collo è a V in coste blu e il giromanica è rosso bordato in blu. Nelle spalle inserti in mesh tono su tono che danno maggiore traspirabilità, sul retro nomi e numeri sono blu con bordo rosso.