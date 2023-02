Il Cagliari continua ad essere colpito dalla. Quando tutto sembrava ormai fatto per il ritorno alla vittoria lontani dall’Unipol Domus ecco arrivare. I rossoblù dominano per gran parte della partita contro il Bari, passando in vantaggio e riuscendo a limitare i pericoli dei biancorossi. Poi ecco arrivare le solite disattenzioni, o meglio, amnesie mentali.abbastanza ingenuo. Il primo per aver inveito contro un avversario di alzarsi da terra, il secondo per un gomito largo, che ormai si sà, nella maggior parte delle volte viene sanzionato con il giallo per l’attaccante., che nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, commette un fallo nella propria area di rigore regalando di fatto il pareggio ai padroni di casa.Ennesimo errore di disattenzione da parte dei rossoblù. Lo stesso mister Ranieri ha dichiarato che la squadra deve ancora crescere sotto questo punto di vista., troppi i cartelli gialli in maniera sciocca che portano i rossoblù a disputare la gara in inferiorità numerica. Nelle ultime tre gare sono infatti arrivati tre cartellini rossi per somma di ammonizioni.La partita contro il Bari non ha lasciato solamente un Lapadula in meno, sempre più bomber dei rossoblù, ma anche tantissimi rimorsi, come ormai ogni trasferta. Basti pensare che la scorsa giornataIl tempo dei “rimorsi” però deve finire subito, perché domani ci sarà un’altra trasferta e prima o poi la ruota dovrà girare anche lontano dalla Sardegna. Stadio Luigi Penzo, si, proprio lui., laddove lo scorso anno salutò la Serie A non trovando la via del gol. Uno 0 a 0 che a distanza fa ancora male, uno 0 a 0 che ancora oggi è nella mente dei tifosi. Certo, stiamo parlando di un altro campionato ma è inevitabile non pensare a quella “maledetta” partita che costò ai sardi la massima serie. In aggiunta bisogna “vendicare” anche il 4 a 1 subito dai lagunari nel match di andata all’Unipol Domus.Claudio Ranieri riconfermerà il, con Mancosu trequartista che ha veramente cambiato il gioco dei rossoblù. In difesa il ritorno dopo la squalifica di Giorgio Altare mentre rimane il dubbio attacco vista l’assenza di Lapadula ed il ritorno, in panchina, di Pavoletti dopo l’infortunio. Inizialmenteguidare l’attacco rossoblù, con la speranza che trovi da subito il primo gol con la sua nuova maglia.Bisognerà inoltre limare gli errori di cui abbiamo parlato in precedenza, perché ora la squadra subisce meno e crea di più, certo che un po’ di lucidità in più sotto porta non sarebbe male. Saremo ripetitivi ma il sogno Serie A, o comunque l’obiettivo play-off, è raggiungibile solo cambiando marcia anche in trasferta e ormai, giunti a fine febbraio, non si può rimandare più l’appuntamento con i tre punti.A Venezia per cambiare la storia della stagione, a Venezia per cancellare il passato, a Venezia per continuare a credere nel miracolo. Ora o mai più.