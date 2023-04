Mancano ormai solamente cinque partite alla fine della regular season 2022/23 della Serie B. Il Cagliari di Claudio Ranieri continua a lottare perma soprattutto per acciuffare la quarta posizione in classifica, che vorrebbe dire saltare un turno ed entrare in gioco direttamente in semifinale. Se per caso ciò non dovesse accadere, in modo tale da giocare la gara secca tra le mura amiche della Unipol Domus ed avere a disposizione due risultati utili su tre.La partita di sabato scorso contro la capolista Frosinone ha però, ovvero il problema legato all’attacco rossoblù. Nelle ultime 11 partite di campionato il Cagliari è riuscito ad andare a segno 12 volte. Se togliamo le due reti di Mancosu e le due di Zappa. L’attaccante peruviano, in lotta per il titolo di capocannoniere, sta trascinando gara dopo gara i rossoblù. Beh ottimo, a leggerlo così, ma tra le righe lascia qualche pensiero. In pratica se Lapadula non segna il Cagliari non vince, questo è il problema.La bella notizia è che finalmente, dopo il periodo ai box, tornerà a disposizione Leonardo Pavoletti, spalla ideale del peruviano e bomber con il vizio del gol. Luvumbo e Prelec non trovano la via del gol, con quest’ultimo che ancora deve trovare la prima realizzazione con la maglia rossoblù. Millico e Falco raramente vanno al tiro. Mancosu, schierato ultimamente come trequartista, continua a sfornare assist e soprattutto a tenere viva la manovra del reparto offensiva. Ecco, un problema per la squadra sarda. Il giocatore sardo è infatti il faro, insieme a Lapadula, dell’attacco e ora dover fare a meno di lui sarà un problema per gli schemi di mister Ranieri.La, con Radunovic e Dossena, che tra l’altro si sono scontrati tra loro nel finale di gara, sempre più leader e sempre più sicurezze per questo finale di stagione.Sarà quindi fondamentale scontro contro il Parma, a pari punti in classifica e concorrente diretta verso la lotta al quinto posto in classifica. Occhio infatti al Südtirol, che sta iniziando a perdere colpi e potrebbe lasciare appunto scoperta la tanto ambita posizione di classifica., una rimonta non impossibile. Impossibile invece tornare in Serie A senza passare dai playoff, fine del sogno (da un lato finalmente almeno ci si concentra sul vero obiettivo), lo dice la matematica e si deve accettarlo.Bisogna starein questa parte finale di campionato. Al momento sono 5 i punti di vantaggio sulla nona in classifica e la Serie B, quando ci si mette, sa giocare brutti scherzi.