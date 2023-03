Quattro reti in casa Cagliari non si vedevano da due anni, precisamente da quel 4-3 ottenuto in rimonta contro il Parma, un match pirotecnico e pieno di emozioni. La partita di venerdì scorso contro l'Ascoli ha come sempre lasciato qualche perplessità ma allo stesso tempo lascia qualche rimpianto visto che ha dimostrato cosa realmente può fare il Cagliari.Un primo tempo horror, non tanto per il mancato gol, piuttosto per un atteggiamento al di sotto delle aspettative ed una rete di svantaggio. Tant'è che al fischio del direttore di gara sono arrivati anche alcuni fischi da parte del pubblico. Fischi che lo stesso Ranieri ha poi successivamente criticato, uno perché arrivati solamente dopo 45 minuti di gara e due perché in questo modo non si sta vicino alla squadra.Nella ripresa però qualcosa cambia, Ranieri trasforma i suoi negli spogliatoi e grazie ad una doppietta di Lapadula, il 100esimo gol tra i professionisti di Mancosu e la rete di Zappa ribalta il match regalando spettacolo ma soprattutto conquistando fiducia e tre punti.Il Cagliari continua a rimanere in zona playoff e quest'oggi, prima della sosta per la nazionale, ci sarà la delicata trasferta in casa della Reggina di Pippo Inzaghi. Delicata soprattutto per due motivi. Il primo è il solito, ovvero il mal di trasferta dei rossoblù, che hanno vinto solamente una volta ed ormai datata settembre 2022. Il secondo è per il momento che stanno attraversando gli avversari, due vittorie e ben otto sconfitte nelle ultime 10 partite.Uno scontro diretto in zona playoff da vincere. Anche perché vorrebbe dire affrontare la sosta e la rincorsa al 4° posto in maniera più serena e con meno pressioni. In attacco con Lapadula dovrebbe giocare Millico, con Pavoletti e Luvumbo a casa infortunati. A centrocampo Nandez con le sue incursioni mentre verrà confermata la difesa della scorsa partita. Occhio a Deiola, che si candida ad una maglia da regista. In panchina, dopo l'infortunio, anche Viola.In zona playoff quasi tutte corrono e sarà importante non perdere punti. Una vittoria dopo tutti questi mesi sarebbe un grande regalo, anche perché, immaginatevi dove sarebbe il Cagliari se in trasferta non avesse avuto un rendimento da zona retrocessione. I rimpianti sono tanti ma con questo finale di stagione si possono cancellare. Testa alla Reggina, per continuare a sperare.