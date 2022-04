Il tempo scorre velocemente e con esso. La partita di ieri contro l’Udinese doveva rappresentare quella della svolta definitiva verso la salvezza ed invece ha rimandato i sardi nel baratro. Vero che la classifica recita ancora +3 sul Venezia (che dovrà recuperare il match contro la Salernitana) ma i 5 gol subiti lasciano tantissimi dubbi sul finale di questa stagione.Eppure il Cagliari era riuscito a trovare la via del gol per primo grazie a Joao Pedro ma una volta raggiunto il vantaggio ecco che la squadra ha smesso di giocare.Sei minuti.Anzi c’è di peggio, perché l’Udinese nel giro di 7 minuti totali (tra il 38° e il 45°) non solo ha trovato il gol del pari bensì anche quello del sorpasso. Della ripresa nemmeno vogliamo parlarne perché effettivamente forse quella i sardi nemmeno l’hanno disputata. Cinque i gol subiti in totale, tra cui, attaccante bianconero che non trovava la via del gol dallo scorso 9 gennaio.in vista del delicatissimo finale di stagione. Il Cagliari non deve mollare la presa ma soprattutto non deve gettarsi nello sconforto dopo la brutta sconfitta di ieri.Nel calcio ci sono molti ostacoli ed in questo caso il tecnico. Bisognerà cercare di recuperare al meglio Rog, tornato in campo ieri pomeriggio dopo due anni di assenza. Il suo gioco è sempre stato importante per i sardi ed il suo utilizzo potrebbe dare nuova linfa offensiva a Razvan Marin, sperando riesca a negativizzarsi dal covid (insieme a Pavoletti) nel breve tempo.. Perché alla fine è così, nelle ultime giornate bisogna ringraziare che la Sampdoria davanti ed il Venezia dietro stiano continuando a perdere, proprio come i rossoblù. Occhio però al Genoa, che con Blessin potrebbe veramente fare il colpaccio rappresentando il terzo incomodo. A volte tra i due litiganti gode davvero chi meno te l’aspetti.Ciò che fa ancora più paura ai tifosi rossoblù è che in calendario si devono ancora affrontare, quelle che al momento rappresentano le ultime della classe. Arrivare a questi match con l’acqua alla gola potrebbe essere un punto a sfavore, perché alla fine, chi sta dietro, ha sempre meno da perdere.