Il Cagliari. Un’eliminazione che non fa del male ma che comunque ha lasciato degli spunti interessanti al tecnico Walter Mazzarri. La squadra deveed il passaggio del turno non rientrava nei piani dei rossoblù, che, comunque, per poco non sono riusciti a trovare il pareggio per portare la sfida ai supplementari. Alla fine è passato il Sassuolo, senza però dilagare contro un Cagliari che presentava solamente tre titolari.Una sfida che ha visto lanciare alcuni giovani, tra tutti, centrocampista greco classe 2002. Il capitano della Primavera ha impressionato tutti, dopo averlo fatto anche contro il Cittadella, per via delle sue intuizioni tattiche e per l’agonismo dimostrato.In un momento così delicato per i sardi, soprattutto a centrocampo, ecco che potrebbe arrivare una soluzione interna da utilizzare durante la parte finale del campionato.A volte bisogna avere il coraggio di lanciare i giovani.Un centrocampo che il d.s Capozucca sta cercando diSi deve correre, perché i giorni a disposizione sono ormai pochi e la squadra non può certamente rimanere così., sempre in uscita ma forse mai veramente con le valigie in mano. Si attende la giusta offerta o forse si fa finta di non vedere il calendario per tenerlo sino alla fine della stagione, tirando la corda.Sembra invece, giocatore 25enne dello Young Boys. Il giocatore svizzero sembrava ad un passo dalla Sardegna ma, la complicata situazione della classifica ed un inserimento del Bologna, pare aver fatto cambiare idea al giocatore. Ma come diceva il tecnico Mazzarri, in squadraPer questo motivo. Il primo arriverà a titolo definitivo con un contratto di 6 mesi e con un biennale automatico in caso di salvezza. Il secondo invece arriverà in prestito oneroso (250.000 euro) con obbligo di riscatto da 1,6 milioni sempre in caso di salvezza.Due innesti importanti (più la carta Kourfalidis) che dovrebbero, almeno momentaneamente, sistemare la situazione riguardante il centrocampo., coadiuvando e/o sostituendo Alberto Grassi nel momento del bisogno.che aiuterà il mediano in caso di necessità, liberando in ottica più offensiva (so che siamo ripetitivi), arma fondamentale per la salvezza rossoblù.Ora. Una gara già in salita viste, che, tra squalificati, casi di covid e Coppa d’Africa non vedrà scendere in campo (salvo qualche tampone negativo all'ultimo giro) Pavoletti, Carboni, Cragno, Deiola, Grassi, Lovato, Bellanova e Keita Balde. Sarà quindi importante scendere in campo concentrati e senza pensare di essere già sconfitti.