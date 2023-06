. E resurrezione fu ! Il Cagliari dopo un solo anno di purgatorio (e che purgatorio) ritrova la massima serie grazie ad un vero ed autentico capolavoro firmato Sir Claudio Ranieri.Riavvolgiamo però un attimo il nastro e torniamo a giovedì notte. Il Cagliari ospita il Bari all’Unipol Domus per l’andata dellae stranamente sembra mettersi tutto per il verso giusto. I sardi trovano la rete del vantaggio con il solito bomber Gianluca Lapadula ma dopo il gol mollano leggermente la presa. Il Bari coglie questo segno ed inizia ad essere costantemente dalle parti di Boris Radunovic. Il portiere serbo però veste i panni di Superman e decide di erigere un vero e proprio muro, parando anche un rigore a Cheddira nella prima frazione di gioco. La svolta, per gli ospiti, arriva nel finale di gara. Fallo di Altare su Folorunsho, revisione var ed ennesimo calcio di rigore a sfavore. Gli ospiti inseriscono Antenucci che non sbaglia.Per questo motivo, con tanto di grande intrattenimento pre partita. I biancorossi però non avevano fatto il conto con l’intelligenza tattica di Claudio Ranieri ed il cuore del popolo rossoblù. A sorpresa, complice anche qualche infortunio (come Nandez in tribuna), il tecnico romano decide di iniziare con un 11 meno offensivo, nonostante l’unico risultato utile a disposizione, quello della vittoria. Però diciamocelo ragazzi, se Ranieri ha deciso così qualcosa “sotto” ci sarà. Ed ecco che il Cagliari fa la partita difendendosi ednelle occasioni a disposizione. Peccato che Caprile, portiere dei baresi, abbia deciso di parare l’impossibile. La palla non vuole entrare. Durante la ripresa Ranieri plasma la squadra, con quel tocco offensivo di chi dovrà tentare gli assalti finali. Nel frattempo però Folorunsho fa tremare tutti colpendo il palo alla sinistra della porta di Radunovic.Fuori Luvumbo, dentro Pavoletti, non al meglio della condizione fisica. Passano esattamente 5 minuti e succede l’impossibile.I 60mila del San Nicola di Bari restano di ghiaccio, esplode la gioia dei 1300 tifosi rossoblù presenti, impazziscono i tifosi sparsi per il capoluogo sardo (collegati con maxi-schermi etc).Il calcio è così, un minuto la festa è pronta a Bari, il minuto dopo a festeggiare è un’intera Isola. Un miracolo calcistico, non perché i rossoblù fossero inferiori ma proprio per come è nato il tutto., quasi più vicini ai playout che ai playoff. L’obiettivo non lo neghiamo era la promozione diretta e più il tempo passava e più si avvicinava lo spettro di una stagione veramente fallimentare.Una nuova sfida per il tecnico 71enne, quello di compiere il secondo miracolo sulla panchina dei sardi. Lavorare sodo giorno dopo giorno, non arrendersi ai primi ostacoli, sistemare una difesa altalenante e ritrovare un attacco spuntato. Tutto ciò è accaduto veramente. Ranieri non ha però lavorato solamente sulla tecnica della squadra ma anche, un fattore veramente importante. Ranieri ha creato una vera e propria famiglia. A Cagliari grazie a lui è ritornato un entusiasmo che non si vedeva da anni ed anni. Che fantastica storia. Le sue lacrime di gioia (e di fatica) al triplice fischio finale hanno consolidato ancor di più il suo rapporto con l’Isola.A Cagliari èil purgatorio è durato solamente un anno. Una festa nella festa perché ormai le speranze di promozione erano quasi vane. Il calcio però è così, a volte toglie a volte dà. Ed il cerchio ha voluto che lo chiudesse Leonardo Pavoletti, che per i rossoblù ha sempre dato tanto nonostante le difficoltà legate al suo doppio infortunio. Ci sarà da pianificare la nuova stagione di Serie A, per non essere una comparsa, ma adesso godiamoci un breve riposo, perché in Sardegna, ad oggi, ancora si festeggia.