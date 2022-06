9 agosto 2019, il. In Sardegna sbarca direttamente dal Boca Juniorscentrocampista esterno già nel giro della nazionale ed ambito da molti club.di euro, questa la cifra sborsata da Tommaso Giulini per quello che diventerà l’acquisto più oneroso della storia del club rossoblù.38 presenze, 2 reti e 4 assist il bottino della prima stagione in Sardegna ma soprattutto una titolarità trovata sin da subito grazie alla sua corsa, alla sua “garra” e alla sua voglia di non mollare mai fino al triplice fischio finale., tanto da attirare subito l’attenzione di Inter e Napoli, ritirate dalla corsa al cartellino solamente per via dell’alto prezzo del giocatore. La stagione 2020/21 è stata quella della conferma con 35 presenze, 2 reti e 3 assist. La stagione che ha confermato che Nandez meritava davvero il cosiddetto salto di categoria.Alla fine il centrocampista uruguaiano anche nella seconda sessione estiva non ha lasciato l’isola, dando via però alla stagione della sua involuzione, confermando il fallimento annuale della squadra intera., insomma, sarebbe dovuto essere uno dei veri trascinatori, l’anima della squadra. Tutto sembrava andare per il verso giusto, tranne ovviamente la classifica, sino al mese di dicembre, prima del fatidico crocevia “nandeziano”. Il Cagliari è sul fondo del baratro e non riesce a uscirne, e Nandez resta vittima prima di un problema muscolare e poi del covid. Arriva gennaio, i sardi chiamano Mazzarri sulla panchina, ci sarà il mese della ripresa (con tanto di quartultimo posto) ma…. di Nahitan nemmeno l’ombra. Lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Questo recita il bollettino medico.Nel frattempo però. Nandez è fuori da dicembre, proprio da quando su di lui è apparso un mandato di arresto in Uruguay per alcuni problemi con l’ex moglie. In tutto ciò il giocatore era ormai già in Italia e quindi “al sicuro”, anche perché poi tra covid ed infortunio non poteva nemmeno essere chiamato in nazionale. Passano i giorni ed i bollettini medici peggiorano. Stagione finita. Ecco, che annata. Ma attenzione, perché a sorpresa il giocatore verrà scongelato prima da Mazzarri e poi da Agostini per provare a salvare la squadra. Ragazzi, quanto correva.Ora la retrocessione in Serie B, u. Il centrocampista è tra i primi nomi sul taccuino dei partenti ed il presidente Tommaso Giulini aspetta solamente la giusta offerta. La società sarda chiede infatti circa 13 milioni di euro. Al momento la squadra che sta facendo pressing più di tutte è il Monza del duo Galliani-Berlusconi ma occhio però alle concorrenti.ed attende con ansia l’assalto decisivo del Napoli, che, dopo averci provato per due estati potrebbe sferrare il colpo decisivo (e quindi al ribasso) nell’anno della retrocessione. Più defilate Torino, Milan (che mette sul piatto Lazetic) e Juventus. Su di lui ci sono anche il Boca, che lo riporterebbe volentieri “a casa”, ed i messicano del Cruz Azul, Pumas e dell’America. Nandez però preferirebbe restare in Italia, o almeno in Europa.A breve sila carriera cagliaritana di Nandez condi un giocatore che avrebbe potuto dare tanto sia dal punto di vista calcistico (salvando la squadra nel momento del bisogno) sia da quello economico ed invece, dopo due grandi stagioni, il tutto svanirà lentamente nel nulla.