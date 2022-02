Nella giornata di ieri si è. Chi si aspettava grandi mosse da parte del Cagliari alla fine è rimasto deluso. La società, insieme all’allenatore, ha deciso di puntellare,. Lovato, Goldaniga, Baselli e il ritorno di Gagliano e Lovumbo. Queste le mosse in entrata da parte dei rossoblù nel mese di gennaio.I due difensori vanno ovviamente a, da tempo fuori rosa e ormai accasati rispettivamente all’Atletico Mineiro e al Levante.andrà a colmare un vuoto numerico nel centrocampo. Lovumbo sarà utilizzato con la Primavera (già a segno quest’oggi) mentre Gagliano completerà il pacchetto offensivo. Salutano la Sardegna, oltre a Godin e Caceres, Farias e Faragò.Ma alla fine dei conti,Lovato e Goldaniga, molto probabilmente, saranno i due difensori titolari insieme a Carboni, con Ceppitelli pronto a dare una mano. Ma? Il giocatore del Torino, chiamato anche da Walter Mazzarri, alla fine non è stato preso. Mancanza di voglia da parte del giocatore da una parte, decisione della società die sulle armi già a disposizione. In caso di necessitàsaranno pronti a dare una mano ai titolarissimi, come già accaduto in quest’ultima parte di stagione., dove tutti si aspettavano un nuovo innesto., ancora impegnato in Coppa d’Africa, che, visto anche lo scarso minutaggio non dovrebbe nemmeno rientrare stanco e acciaccato. Inoltre, quando Pavoletti o Keita non saranno “utilizzabili” c’è sempre la mossa Pereiro o l’inserimento del rientrante Gagliano.A centrocampo, una mossa fondamentale per centrare la salvezza. Nandez alla fine non è partito e certamente darà il massimo per cercare di attirare, o meglio tenere, l’attenzione su di lui delle grandi squadre.Tutto sommato però, con un gennaio “sul campo” che ha regalato nuove speranze e che lancia la squadra all’inseguimento di una salvezza non impossibile.