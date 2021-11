. La partita interna contro la Salernitana doveva rappresentare la vera svolta ed invece ha rappresentato l’ennesimo momento buio della stagione., un avvio di stagione veramente “horror”. Il Cagliari sta affrontando uno dei peggiori momenti della sua storia recente ed il problema è che non riesce ad uscirne fuori., con la fortuna che davanti un po’ stanno rallentando tutte.Il dato che preoccupa è quello dei gol subiti. Dopo lo Spezia i rossoblù sono la seconda difesa più battuta, constagionali. Eppure con la Salernitana Cragno & Co ci sono andati veramente vicini. La squadra per 89 minuti ha giocato a viso aperto, certo, ogni tanto si faceva schiacciare dagli avversari, ma le sensazioni erano abbastanza buone. Poi al 90esimo minuto ecco, l’ennesimo stagionale. Nandez, scusatosi poi attraverso i social, si dimentica di Bonazzoli, che, tutto solo, firma la beffa del pareggio.A fine partita la squadra è stata fermata dai tifosi per parlare pacificamente della situazione e provare a caricare ancora di più la squadra in questo momento “no”Nonostante tutto la partita contro la Salernitana ha fatto vedere ottimi momenti di Cagliari. A questo puntoi e qualcosa, molto probabilmente, verrà risolto.Molti dei punti “buttati” sono infatti frutto die che, a lungo trascinarsi, potrebbero risultare fatali al fine della permanenza nella massima serie. Molto probabilmente bisognerà reggere il colpo sino alla fine dell’anno in corso, perché, con qualche intervento mirato sul mercato, si potranno sistemare alcune lacune, come il fatto di non avere una rosa troppo profonda con i giusti cambi.Walter Mazzarri da molti è stato già messo sulla “graticola” ma nel bene o nel male si pensa che, anche perché, per vedere bene il suo lavoro bisognerà, come detto più volte, attendere la fase post mercato. Chi non crederà nella salvezza del Cagliari verrà messo da parte e probabilmente ceduto, perché la squadra ha tutte le qualità per restare in Serie A.Certo, il solo bel calcio non potrà salvare i rossoblù ma sono sicuro che nel breve periodo, quale gruppo unito che sono, riusciranno a limare i propri errori e a. Basta poco, l’importante è non gettarsi nello sconforto più totale.