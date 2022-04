Ho perse le parole, proprio come la canzone di Vasco Rossi.Una vittoria avrebbe portato i sardi a nove punti di distanza proprio dai liguri e a sei da una scatenata e ritrovata Salernitana ed invece tutto è andato in fumo riducendo a tre i punti di vantaggio. Ora, a quattro giornate dalla fine (cinque per Venezia e Salernitana) la situazione si fa rovente, stile inferno dantesco.Il calendario non darà certo una mano. Verona ed Inter, con quest'ultima in lotta scudetto, in casa e Salernitana e Venezia in trasferta.solo a pensare a cosa potrebbe accadere. Ecco perché la sfida di sabato prossima contro i gialloblù di Ivan Juric può rappresentare il cosiddetto punto di svolta finale.Una vittoria permetterebbe agli uomini di Mazzarri di presentarsi a Salerno, la settimana successiva, con entusiasmo e consapevolezza dei propri mesi. Una sconfitta invece potrebbe rivelarsi fatale per il gruppo intero.Ciò che preoccupa i tifosi è anche, apparsa fuori forma in alcuni tratti. Sembra quasi che abbia dato tutto a inizio anno quando riuscì a portarsi fuori dalle ultime tre posizioni. Il problema però è sempre lo stesso.. Certo, il palo di Joao Pedro c'è stato ma non dev'essere un alibi.Perché la squadra non ha attaccato dal primo all'ultimo minuto come visto contro il Sassuolo? Alla fine meglio perdere giocando la partita che subire l'ennesima beffa finale.Manca ormai meno di un mese eo. Perdere la categoria sarebbe un vero fallimento totale, non solo di questa stagione ma di tutti quest’ultimi anni passati tra le varie promesse di serenità (e salvezze anticipate) ed un nuovo stadio che ad oggi, non ha nemmeno una base gettata.