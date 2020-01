Due indizi fanno una prova. Il Cagliari, dopo il pareggio di Brescia, che qualche rimpianto l'aveva lasciato, ottiene un altro punto insperato a Milano contro l'Inter, al termine di una prova tosta e gagliarda, degna della squadra ammirata fino a metà dicembre. Ecco, mister Maran, che le aveva provate tutte per rianimare i suoi ragazzi, può dire ora di aver ritrovato la strada giusta.



Attenzione, però, perchè il Cagliari non è ancora guarito del tutto, ma è ancora in uno stato di convalescenza. Dire che i problemi sono finiti dopo il pari di San Siro sarebbe commettere un errore grossolano; Joao Pedro e compagni, piuttosto, hanno ritrovato convinzioni perdute che sembravano non poter tornare più. E' vero, ora al sesto posto i rossoblù non sono più soli, ma sono in compagnia di Milan e Parma, ma è altrettanto vero che la classifica nelle ultime due giornate si è mossa nuovamente e quindi c'è fiducia in vista delle prossime gare.



Il Cagliari infatti, dopo aver indubbiamente affrontato un calendario difficile tra dicembre e gennaio, torna un po' a respirare. Innanzitutto ritrova la Sardegna Arena dopo 4 trasferte nelle ultime 5 partite, Coppa Italia compresa, e già questa è una notizia rassicurante. Sabato alle ore 18 arriva proprio il Parma di D'Aversa, che ha ingranato la quarta in questo mese di gennaio. Una partita che possiamo definire uno spareggio per l'Europa League; la partita contro i ducali, probabilmente senza gli infortunati Kulusevski e Sepe, dirà molto sulle ambizioni delle due squadre per il proseguo del campionato. Una vittoria del Cagliari rafforzerebbe quell'idea di Europa che aleggia ormai da qualche mese, al contrario una sconfitta farebbe volare il Parma e darebbe una preoccupante spallata ai sogni europei della squadra sarda.



Intanto, però, c'è da pensare agli ultimissimi giorni di mercato. Chissà che già contro i gialloblù si potranno vedere i primi volti nuovi di questo mercato di gennaio per il Cagliari; finora ci sono state solo uscite, ma ci sono alcune trattative calde in via di definizione. Il reparto interessato è quello offensivo, con gli arrivi di Pjaca dalla Juventus e Gaston Pereiro dal Psv ormai vicinissimi. Si tratta di due giocatori offensivi, non proprio due punte, ma giocatori di qualità in grado di fare la differenza, i quali potrebbero andare a rimpolpare un settore, quello d'attacco, certamente abbastanza scarno. Con Pavoletti che ne avrà per un mese e mezzo ancora, con Cerri e Ragatzu attualmente ai box, ecco che un cambio per Simeone e Joao Pedro serve come il pane. E chissà che in extremis il Ds Carli non possa effettuare anche qualche altro colpo in altri reparti.