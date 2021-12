Il Cagliari esce dal match di San Siro. Il piano di andare a difendere il risultato, con qualche accenno di vita in contropiede, non è andato a buon fine, anzi, si è rivelato. Quattro reti subite dai Campioni d’Italia, quattro reti che, se non fosse stato per Cragno (unico a salvare la faccia), potevano tranquillamente essere anche sette o otto.ma alla fine l’obiettivo della “sopravvivenza” è ancora là, appeso ad un filo. Rimanere in piedi e non perdere troppi punti dalla zona salvezza prima della fine dell’anno. Mancano due partite, poi ci sarà una pausa, fondamentale, eanche grazie a qualche intervento mirato sul mercato. Il tutto diretto da Walter Mazzarri, mai a rischio nonostante il periodo di certo non brillante.Ma prima delle ultime due sfide di Serie A per l’anno correnteDomani pomeriggio arriverà all’Unipol Domus il Cittadella per i sedicesimi di finale della competizione. Chi vince se la vedrà agli ottavi contro il Sassuolo. Inutile dirlo,. Visto l’andamento disastroso in campionato non esistono scuse e bisogna utilizzare questa opportunità per risollevare il morale della squadra e caricarla nel migliore dei modi in vista della sfida contro l’Udinese.Il match di Coppa Italia. Quella partita che da mesi in casa Cagliari si cerca disperatamente. Ecco, ora è arrivata la grande occasione. Sarà importante quindi non fare nemmeno troppo turnover. Certo, qualche cambio si può fare ma senza rischiare troppo.Il Cittadella non verrà in Sardegna per fare da spettatore ed una sconfitta, con conseguente eliminazione,per una squadra che nell’ultimo periodo ha dimostrato più momenti bui che di luce.