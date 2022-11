. Recita così una canzone scritta nel 1982 da Piero Marras. Una canzone che negli ultimi giorni sta riecheggiando nelle case dei tifosi sardi soprattutto grazie a Riccardo Milani, regista che pochi giorni fa ha presentato nelle sale cinematografiche (con precedenza esclusiva a quelle sarde) il film. La Leggenda Gigi Riva compie 78 anni e nello stesso tempo viene presentato a Cagliari il docu-film a lui dedicato, anzi, con lui vero e proprio protagonista in prima persona. 20 anni di corteggiamento da parte del regista Milani, per quella che ad oggi vi possiamo confermare sia una vera e propria opera d’arte. Se siete amanti di Gigi Riva, della Sardegna o comunque del calcio in generale, non potete perdervi questo autentico capolavoro.Il 7 Novembre 2022 però non sancisce soltanto con l’uscita del docu-film e il compleanno di Rombo di Tuono. Il 7 Novembre 2022 Gigi Riva compie un passo veramente importante verso il popolo di cui è veramente Il Mito., partecipando (commosso) alla prima serale del docu-film.Ed è qui che la speranza torna, anche se in forma leggera, tra i tifosi rossoblù. Il ritorno al pubblico di Gigi Riva potrebbe rappresentare il cosiddetto “turning point”, il punto di svolta, con una sola vittoria nelle ultime sette gare ed i tre punti gettati in casa del SudTirol nel recupero del secondo tempo. La squadra ad oggi non è assente soltanto dal punto di vista tattico dove commette troppi errori ma è assente soprattutto dal punto di vista mentale.A tal propositoi, capitano dei rossoblù, ha intenzione di portare l’intera squadra al cinema per mostrare a loro i veri valori che si devono mettere in pratica quando si difende la maglia del Cagliari., squadra al momento dietro ai sardi ma che possiede il secondo miglior attacco del campionato. Dei 14 punti messi a segno i toscani ne hanno raccolti ben 13 nelle ultime 7 gare. 7 risultati utili consecutivi. La squadra è quindi in forma e rappresenta un vero e proprio pericolo.Nel frattempo il tecnico Fabio Liverani è riuscito a recuperare Marco Mancosu, vero leader del reparto offensivo. Il suo ritorno, in aggiunta alla rinascita di Gianluca Lapadula, potrebbe rappresentareLa gara di sabato prossimo risulta essere importante per la realizzazione degli obiettivi stagionali. Da una parte il Frosinone sta provando la prima mini fuga stagionale ed i sardi distano ben 11 punti dai ciociari mentre dall’altra, il secondo posto, occupato da Reggina e Genoa, dista solamente 6 punti. I playoff ad oggi sono a 3 punti mentre alle spalle la zona calda è distante 4 punti.Ecco, l’ennesima non vittoria potrebbe gettare ancora di più nello sconforto squadra e tifosi mentre una vittoria rappresenterebbe lo slancio (almeno si spera) verso lidi migliori.