Nonostante la chiara volontà di salutare il Brighton in questa finestra di mercato, Moises Caicedo non potrà salutare De Zerbi. Il club inglese infatti, ha detto no all'Arsenal che era pronto ad acquistare il centrocampista. Una doccia gelata pure per il classe 2001, invitato a non presentarsi agli allenamenti fino alla chiusura della campagna trasferimenti invernale.