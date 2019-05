Urbano Cairo torna a scagliarsi contro Andrea Agnelli, l'Eca e la proposta di una Superlega Europea. Ecco le parole del presidente del Torino alla Gazzetta dello Sport: "Agnelli è intervenuto, si è portato come guardaspalle van der Sar, ma il suo è stato un intervento tremolante. Non ha detto niente. 'Rispettiamo tutti', sì, ma a parole… Dice una cosa e ne fa esattamente un'altra. È molto grave. Se passa l'idea del campionato al mercoledì, cosa faranno durante il fine settimana i tifosi delle squadre non qualificate nelle coppe? Il mercoledì la gente lavora".



'COLPO DI STATO' - "Agnelli dice che discutiamo di aria fritta? Allora dovrebbe smentire queste voci. Tutti i club con cui ho parlato dicono di non sentirsi rappresentati dall'Eca, anche se sono tra i 109 che ne fanno parte. Nel board dell'Eca, su 15 componenti, nove sono top club. C'è poca democrazia. Continuando così ci sarà una rivolta assoluta, una guerra civile del calcio. Perché sarebbe una specie di colpo di Stato di pochi club. La mia proposta? Un tavolo aperto in Lega per una proposta italiana da portare alle Leghe europee".