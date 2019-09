Al termine di Torino-Milan, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la vittoria ottenuta in rimonta dalla sua squadra: “La squadra ha reagito bene dopo il primo tempo complicato che può crearti problemi anche dopo, siamo invece rimasti in partita e già nel finale della prima frazione potevamo pareggiare e poi nel secondo tempo l’abbiamo ribaltata. Nel primo tempo abbiamo cambiato più volte modulo per trovare la quadra giusta e nel secondo siamo riusciti a ritrovarci. La partita è stata molto vivace, bella e divertente, ci ha fatto divertire”.



Poi, sulla sfida a distanza tra i due portieri della Nazionale, Sirigu e Donnarumma: "Senza fare paragoni, oggi abbiamo visto un grande Sirigu, sicuramente nell’ultima parata e nel primo tempo ha fatto parate importanti ed è per noi una grande certezza, un grande portiere e penso che se la giochi con Donnarumma alla grande e per noi è importante che faccia bene col Torino".