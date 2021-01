Il Milan perde l'imbattibilità in campionato che durava da ben 27 partite, da quell'1-2 pre-lockdown dello scorso 8 marzo contro il Genoa. Lo fa al termine di una partita giocata bene, per 70 minuti alla pari contro una Juventus più forte e completa. La fredda notte di San Siro lascia la sconfitta, ma anche qualche segnale per Maldini e Massara, che ora hanno un mese per migliorare una rosa e renderla competitiva fino al termine del campionato.



ORGOGLIO CALABRIA - Dal mercato Stefano Pioli si aspetta almeno due colpi: un difensore centrale e un centrocampista. Troppo corta la coperta nella linea mediana del campo, pochi quattro uomini per due maglie considerando le tante partite ravvicinate. A spiccare, nel ko con i bianconeri, è Davide Calabria, protagonista di una partita importante in un ruolo non suo, nella coppia in mediana. Ha segnato un gol di pregevole fattura che aveva dato una speranza al Diavolo. Ha lottato con caparbietà su ogni pallone, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Il canterano rossonero è la faccia orgogliosa di un Milan che non molla mai.



ORA IL RINNOVO - Ora, per il classe 1996, si apre la trattativa per il rinnovo. Il Milan intende allungare il suo contratto dal 2022 al 2024, l'accordo non è lontano. Tra marzo e aprile può arrivare la fumata bianca, il club di via Aldo Rossi vuole premiare la crescita del terzino bresciano, tra i volti principali della risalita rossonera. Che ha perso la battaglia, ma continua a lottare nella guerra.