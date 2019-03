Titolare e necessario. Davide Calabria si è preso con costanza, con il duro lavoro, con applicazione, la corsia di destra del Milan e ora non vuole più lasciarla.ha limitato i cali di concentrazione ed è diventato una risorsa affidabile per Gattuso, per il quale è in cima alla lista delle gerarchie. Davanti a Conti, che anche a Verona ha dimostrato di essere ancora in ritardo di condizione e di aver bisogno di collaudare determinati meccanismi, e Abate, il cui futuro è tutto da decidere. ​Domenica sera Calabria giocherà contro l'Inter la 28esima partita stagionale, ma il bello deve ancora venire. I prossimi mesi saranno decisivi per il Milan, in piena lotta Champions League, e a livello personale, con l'Europeo under 21, da giocare in casa. Un tour de force che non lo spaventa.Gattuso si gode Calabria, il Milan lo blinda. Nelle ultime settimane diversi club hanno manifestato un certo interesse con il suo entourage,la posizione di Leonardo e Maldini non è però destinata a cambiare. Calabria non è sul mercato, il suo futuro è rossonero. Il rinnovo al momento non è una priorità, il suo contratto scade nel 2022 e come svelato dal suo agente, a Calciomercato.com, ci sarà tempo per parlarne, con massima tranquillità . La volontà è quella di continuare insieme.