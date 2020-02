Davideterzino delrotagonista del fallo di mano per cui l'arbitro Valeri ha assegnato il rigore alla Juve, ha postato su Instagram il suo messaggio: "Orgoglioso del mio Milan. Orgoglioso della mia centesima in rossonero. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all'ultimo per conquistare questa finale".