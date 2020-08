Umberto Calcagno, presidente ad interim dell'Associazione Italiana Calciatori dopo le dimissioni di Damiano Tommasi, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la diffusione del Covid-19 tra i calciatori professionisti italiani dopo le vacanze agostane. Calcagno ha preso le difese dei giocatori: "In questi mesi hanno dato esempio di grande professionalità, in due mesi di ripresa abbiamo avuto praticamente zero positivi. Poi non si può impedire di andare in vacanza, ma ora i comportamenti torneranno a essere differenti. La ripartenza? Ha impedito danni irreparabili a tutto il mondo del calcio".