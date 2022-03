E' ufficiale: la federcalcio russa ha annunciato che dal 2022/23 il numero di stranieri iscrivibili per squadra sarà di 13 con un massimo di 8 giocatori in campo. Questo sempre a patto di avere 12 giocatori russi. Un aumento sensibile, dato che il limite attuale è di 8 giocatori stranieri per squadra.