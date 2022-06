Sono iniziate da qualche giorno le riprese del nuovo film di Ben Affleck, con Matt Damon nei panni del visionario venditore di scarpe Sonny Vaccaro e la sua ostinata operazione di convincimento per strappare la firma di Michael Jordan con Nike. Non solo: i due amici stanno negoziando un accordo per lanciare una nuova società di produzione cinematografica che potrebbe essere finanziata da Gerry Cardinale di RedBird Capital, fondo americano che ha recentemente firmato il signing per acquisire la proprietà del Milan e che gestisce oltre 6 miliardi di dollari di asset in più settori tra cui sport, media e intrattenimento