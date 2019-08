La Roma del pallone in rosa è in fermento. Questa sera alle 18.30 atterrerà infatti nella Capitale il grande colpo del calciomercato femminile italiano di questa estate: la brasiliana Andressa.



Uno sbarco che rappresenta un'ulteriore momento di crescita per un movimento che da qualche mese sta finalmente registrando anche nel nostro Paese un'enorme e meritata attenzione collettiva.



L’artefice di questa operazione si chiama Alessio Sundas, agente della giocatrice, che non svela il suo segreto ma è colui che ha sempre creduto nel calcio femminile ed è il primo che ha utilizzato per i suoi sportivi una ricetta segreta e vincente almeno quanto quella di Coca-Cola e Nutella: la VPM (Valorizzazione-Promozione-Marketing) della scheda tecnica. In pratica una valorizzazione estrema ed innovativa del marketing applicato all'atleta.



È proprio partendo da queste basi che Andressa ha raggiunto i grandi traguardi che l’hanno resa l’atleta ch’è oggi. Una calciatrice che nel proprio curriculum vanta una lunga militanza nel Barcellona, nella nazionale brasiliana, la partecipazione al recente Mondiale di Francia, la sponsorizzazione con la Nike divenendo una testimonial del prestigioso marchio sportivo, ed ora l’arrivo a Roma.



Ma la sua ascesa non è ancora finita. Nella stagione calcistica che sta per iniziare Sundas lavorerà ancora di più sulla sua valorizzazione per farla diventare, anche grazie alla maglia giallorossa, una vera e propria icona planetaria del calcio in rosa.