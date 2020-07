Il mondo del calcio piange Sergio Vatta: il "mago" delle giovanili del Torino è morto all'età di 82 anni. E' stato uno dei più grandi tecnici e dirigenti delle giovanili, ha scoperto e lanciato diversi calciatori che si sono poi affermati anche a livello internazionale, facendo la fortuna del vivaio granata.



Dal 1977 al 1991, ha guidato la Primavera del Torino vincendo quattro scudetti, sei coppe Italia e quattro Tornei di Viareggio, ha lanciato giocatori come Christian Vieri, Roberto Cravero, Gigi Lentini Diego Fuser, Dino Baggio, Benny Carbone e molti altri: se il settore giovanile per molti anni è stato tra i migliori d'Italia il merito fu in gran parte anche di Vatta. Per un breve periodo, nel 1989, ha allenato anche la Prima squadra, senza però riuscire a evitare che retrocedesse in Serie B.

Dopo aver lasciato il Torino, è stato per qualche anno il Responsabile del Settore giovanile dellao, conquistando anche un altro scudetto Primavera (nel 2001), questa volta da dirigente. Negli anni '90 Vattae in quegli anni ha allenato giocatori del calibro die molti altri.