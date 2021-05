L'Atalanta guarda in Olanda, paese dal quale attinge molto in sede di mercato, per rinforzare l'attacco. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è Calvin Stengs, classe '98 dell'AZ Alkmaar: esterno offensivo, viene valutato circa 20 milioni di euro. Il procuratore è Mino Raiola.