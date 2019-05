Sabato sera al Wanda Metropolitano andrà in scena la grande finale, l'ultimo atto della Champions League, la partita più importante dell'anno e che vedrà affrontarsi il Tottenham di Mauricio Pochettino e il Liverpool di Jurgen Klopp. Non le favorite della vigilia ma le squadre che hanno saputo esprimere con maggior continuità un livello altissimo di gioco nel corso della stagione.



La cornice della Champions League è presente e presentata anche su Fifa 19 e Calciomercato.com con Marco Demicheli al Tottenham e Federico Albrizio al Liverpool ha voluto simularla per fare un pronostico su come finirà. Emozioni, tanti, gol, proteste e spettacolo. Chi ha vinto?







Harmful or Fatal di Kevin MacLeod è un brano autorizzato da Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fonte: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100210

Artista: http://incompetech.com/