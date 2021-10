Dopo le parole del presidente Rocco Commisso, che ha ufficializzato l’intenzione di Dusan Vlahovic di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, l’avventura dell’attaccante serbo ai Firenze sembra arrivata ai titoli di coda. I viola, ormai rassegnati all’addio dell’attaccante, si stanno iniziando a guardare intorno nel non facile compito di sostituire il giovane bomber. Secondo gli esperti il nuovo numero 9 della Fiorentina, spiega agipronews, potrebbe essere il talento del Sassuolo Gianluca Scamacca, in quota a 2,75, alla ricerca della definitiva consacrazione. Dietro di lui si fa concreta l’ipotesi Lorenzo Lucca, nuovo enfant prodige del calcio italiano, dominatore a suon di gol in serie cadetta con il Pisa, proposto a 5. Si gioca a 6 il futuro toscano di un altro giocatore del Sassuolo, Domenico Berardi, già cercato in estate dalla dirigenza gigliata e desideroso di provare un’esperienza in un’altra piazza dopo aver vestito in carriera solo la maglia neroverde.