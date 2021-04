L'Inter sta lavorando per accelerare il discorso rinnovi. Quello di Bastoni è oggi una priorità, vista la scadenza nel 2023 e la lunga lista di pretendenti. La crescita del difensore è stata veloce e prepotente, logico che i top club europei si siano già mossi per capire la situazione.



Per questo l'Inter ha fretta di ufficializzare la nuova intesa, così come per un altro big come Lautaro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, diverso è il discorso per Barella, almeno per la tempistica. Ma sul progetto nessun dubbio: per il club Nicolò è il capitano designato per il dopo Handanovic.