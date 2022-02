Romelu Lukaku non è felice al Chelsea, vuole tornare all'Inter. Ma al momento, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'operazione per il club nerazzurro non è fattibile dal punto di vista economico. Il belga dovrebbe ridursi di molto lo stipendio da 12 milioni netti a stagione e il club inglese dovrebbe accettare di darlo in prestito.