Nasce mezzala, ma ha dimostrato di saper fare bene anche da esterno. Nahitan Nandez è l'ultima idea dell'Inter per il dopo Hakimi. Secondo La Gazzetta dello Sport, i contatti in corso col Cagliari, oltre a Dalbert, possono portare in Sardegna anche Nainggolan e Agoumé come contropartite per l'uruguaiano, valutato circa 30 milioni di euro.