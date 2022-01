Il quotidiano Sport attacca duramente Ousmane Dembelè, attaccante del Barcellona seguito dalla Juventus: ​“Dembélé è diventato una ciliegia marcia nello spogliatoio. Un giocatore di talento con prestazioni deludenti. Un atleta immaturo con la mentalità di un bambino. Un ragazzo che non ti guarda mai in faccia nascondendo una personalità conflittuale ed egoista. Il Barça ha pagato per lui quello che non valeva e se ne andrà, lasciandosi alle spalle l’acquisto più rovinoso della storia. Un uomo ingrato che non si è mai unito al club. Un mercenario che gioca solo per soldi”.