Icardi (7.210 citazioni), Dzeko (6.056) e De Ligt (5.432) sono i protagonisti del calciomercato di cui più si è parlato sui mezzi di informazione italiani nell'ultimo mese. A mettere in evidenza questi dati è il monitoraggio svolto da Mediamonitor su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog, utilizzando tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 30 anni nella fornitura di soluzioni per la gestione dei contenuti provenienti dal parlato.



A spingere sui media Icardi sono le voci sulla possibile cessione della punta interista alla Juventus o, in alternativa, al Napoli. Le trattative, però, pare siano arrivate a un punto di stallo e si dovrà attendere ancora del tempo per la soluzione definitiva della vicenda. Il portiere della Roma Dzeko dovrebbe approdare sulla sponda interista di Milano e pare siano stati offerti 12 milioni di euro per il suo cartellino. Il dibattito mediatico sul possibile arrivo di De Ligt alla Juve si è intensificato negli ultimi giorni, e secondo molte voci Raiola starebbe ormai trattando con l’Ajax sui bonus.



Secondo l’analisi di Mediamonitor, i mezzi di informazione italiani hanno concentrato la loro attenzione anche su Higuain (5.070 menzioni), sulla spinta delle voci di un suo possibile trasferimento alla Roma, con le trattative tra la squadra capitolina e la Juventus che si sono intensificate nelle ultime settimane. Protagonista sui media italiani anche Pogba, che sui nostri mezzi di informazione è stato nominato 4782 volte nell'ultimo mese. La sua partenza da Manchester non è però certa, vista la cifra record richiesta dalla squadra inglese per cedere il giocatore, anche se la Juventus – secondo molte voci – sarebbe disposta a pagare anche 130 milioni di euro per riavere in squadra il campione francese. Trattative molto aperte, insomma, che secondo altre indiscrezioni potrebbero anche essere rinviate all'anno prossimo.



Nella top ten dei calciatori più citati sui media, durante questo mese di calciomercato, c’è anche Niccolò Barella. Secondo le rilevazioni di Mediamonitor il centrocampista del Cagliari ha totalizzato 4.640 menzioni, soprattutto in relazione all’imminente passaggio all’Inter, ormai molto vicina a ufficializzare l’acquisto. Se fossero confermate le cifre in gioco (45 milioni di euro), Barella sarebbe uno degli acquisti dell’Inter più “cari” di sempre, paragonabile ai 90 miliardi sborsati per Vieri nell’era Moratti.



Nella graduatoria di Mediamonitor figurano anche Romelu Lukaku (4.297 menzioni), anche lui nel mirino dell’Inter, Marcelo (4.249), che secondo alcuni sarebbe conteso da molte squadre italiane ed europee (Juventus, Milan, Arsenal e PSG per fare alcuni nomi).

Chiudono la top ten dei calciatori più citati sui mezzi di informazione Dani Ceballos (3.016) e Balotelli (2349), che supera di un soffio Federico Chiesa (2.233), il cui cartellino sarebbe conteso non solo da Juventus e Inter ma anche da altre squadre europee.